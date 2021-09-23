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Хотела, как в «Титанике», а вышла больница. В Петербурге спасают женщину, поскользнувшуюся на подоконнике

На Краснопутиловской улице женщина выпала из окна

Полиция Московского района устанавливает обстоятельства того, как 27-летняя петербурженка оказалась на газоне дома.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, сообщение о женщине в крови на газоне дома 71 по Краснопутиловской улице поступило в полицию района около половины седьмого вечера накануне.

По предварительной информации, женщина выпала из окна 6-го этажа. По словам её возлюбленного, вечером они сидели в квартире, немного выпивали, а потом в какой-то момент женщина залезла на подоконник, раскинула руки, но не удержалась и соскользнула вниз.

С переломами конечностей и порезанными при попытке удержаться за окно руками женщину увезли в больницу.

Проводится проверка.

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Комментарии (7)

265055770
Может, надо запретить этот вредный фильм?
SERGEY111
Хотела как в "Титанике" а получилось как на баркасе "Матрос Фукс" .
lykov20
Как там Шерлок Холмс учил. Падение с 6-го этажа и только переломы ног и рук, значит падшая было очень худой и легкой и маленького роста(не зацепилась за окно).
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