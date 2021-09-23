Хотела, как в «Титанике», а вышла больница. В Петербурге спасают женщину, поскользнувшуюся на подоконнике

Полиция Московского района устанавливает обстоятельства того, как 27-летняя петербурженка оказалась на газоне дома.



Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, сообщение о женщине в крови на газоне дома 71 по Краснопутиловской улице поступило в полицию района около половины седьмого вечера накануне.



По предварительной информации, женщина выпала из окна 6-го этажа. По словам её возлюбленного, вечером они сидели в квартире, немного выпивали, а потом в какой-то момент женщина залезла на подоконник, раскинула руки, но не удержалась и соскользнула вниз.

