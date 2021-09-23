У новых обитателей Московского зоопарка — самца и самки медоеда — закончился карантин. Они приехали в Россию из Чехии в конце мая, лето провели в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, а сейчас переехали в специально подготовленный вольерный комплекс. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба зоопарка.



«Медоеды поселились на нашей новой территории в павильоне «Копытные Африки». Там для них подготовлены два внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими дикдиками и сурикатами, — рассказывает генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. — Медоеды — очень активные животные. В вольерах для них подготовлены специальные конструкции для обогащения среды обитания. Это полые брёвна, в которых можно лазить, специальные домики, а также брёвна, подвешенные на цепи. Животные сейчас продолжают обследовать вольеры и не останавливаются практически. Как и все куньи, они фактически вечные двигатели в мире животных».

