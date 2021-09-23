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Медоеды стали москвичами и заселились в свой дом

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
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У новых обитателей Московского зоопарка — самца и самки медоеда — закончился карантин. Они приехали в Россию из Чехии в конце мая, лето провели в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, а сейчас переехали в специально подготовленный вольерный комплекс. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба зоопарка.

«Медоеды поселились на нашей новой территории в павильоне «Копытные Африки». Там для них подготовлены два внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими дикдиками и сурикатами, — рассказывает генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. — Медоеды — очень активные животные. В вольерах для них подготовлены специальные конструкции для обогащения среды обитания. Это полые брёвна, в которых можно лазить, специальные домики, а также брёвна, подвешенные на цепи. Животные сейчас продолжают обследовать вольеры и не останавливаются практически. Как и все куньи, они фактически вечные двигатели в мире животных».

пресс-служба Московского зоопарка

Обоим медоедам по 2 года, а живут они в неволе до 30 лет, так что они ещё совсем маленькие. В центре воспроизводства они обитали в соседних вольерах и привыкли друг к другу, теперь они хорошо уживаются и активно коммуницируют. «Если один ест или играет с чем-то, второй тоже прибегает посмотреть. Видно, что к людям они тоже привыкли. Киперы не будут работать в прямом контакте с опасными животными, однако в вольерах предусмотрены специальные места для проведения тренингов через ограждение», — говорят в зоопарке.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
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Медоеды питаются в основном мясом, их рацион будут разбавлять овощами и фруктами.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Медоед относится к семейству куньих, обитает в Африке и в Азии — от Аравийского полуострова до Индии и Непала. Известен свирепостью и бесстрашием при весьма небольших размерах. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998–2003 годы даже провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире».

Медоеды активны преимущественно в сумерках или ночью. На своей территории они выкапывают несколько нор. В поисках пищи передвигаются по земле, но иногда залезают и на деревья. Охотятся на грызунов, а также на молодых особей более крупных видов, таких, как лисица или антилопа. Могут есть птиц, яйца, пресмыкающихся, в том числе мелких крокодилов и змей (в том числе ядовитых), других земноводных, падаль, личинки насекомых, скорпионов и прочих беспозвоночных.

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