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20 октября — круглый стол «Образование онлайн. Это вообще законно?»

К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, ссузов, организаций дополнительного образования, представители профильных комитетов и эксперты.

В 2020 году многие образовательные организации — школы, вузы, ссузы, курсы профессиональной подготовки и учреждения дополнительного образования — вынуждены были весной переходить на онлайн-обучение. А компании, изначально ориентированные на онлайн-формат, получили дополнительное подтверждение того, что за дистантом — будущее. Это подтверждает, подав заявку на IPO на Нью-Йоркской бирже, компания Coursera, на онлайн-курсах от более чем 200 вузов которой обучается более 77 млн. пользователей.

Но наряду с удобством — учиться можно в любой точке мира — возникает немало вопросов правового характера. Ведь традиционно право — более консервативно, чем экономика, и в сегодняшних реалиях законотворческий процесс не успевает за происходящими изменениями. Тем не менее, изменения происходят — например, на 2021 год установлены упрощенные требования для лицензирования онлайн-школ. Также в закон об образовании внесены поправки, дающие право учить и даже проводить итоговую аттестацию дистанционно — но только в случае возникновения ЧС, угрозы ЧС во всей стране или ее части. С представителями образовательного сообщества обсудим особенности законодательства в сфере онлайн-образования.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как законодательство регулирует сегодня дистанционное образование?
  • Каких норм сегодня не хватает, чтобы реализовывать программы дистанционного образования?
  • Может ли «электронный» диплом заменить обычный и признаваться в качестве подтверждения квалификации?
  • Какие профессии и специальности официально можно получить дистанционно, а какие — нет?
  • Может ли заочная форма обучения полностью уйти в онлайн? Будет ли такой формат без отрыва от производства востребован?
  • Как не допустить мошенничества при онлайн-образовании? Появления фейковых курсов, школ, вузов?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 20 октября 2021 года.

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова a.petrova@fontanka.ru, +7–953–157–05–77

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