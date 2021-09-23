20 октября — круглый стол «Образование онлайн. Это вообще законно?»

В 2020 году многие образовательные организации — школы, вузы, ссузы, курсы профессиональной подготовки и учреждения дополнительного образования — вынуждены были весной переходить на онлайн-обучение. А компании, изначально ориентированные на онлайн-формат, получили дополнительное подтверждение того, что за дистантом — будущее. Это подтверждает, подав заявку на IPO на Нью-Йоркской бирже, компания Coursera, на онлайн-курсах от более чем 200 вузов которой обучается более 77 млн. пользователей.



Но наряду с удобством — учиться можно в любой точке мира — возникает немало вопросов правового характера. Ведь традиционно право — более консервативно, чем экономика, и в сегодняшних реалиях законотворческий процесс не успевает за происходящими изменениями. Тем не менее, изменения происходят — например, на 2021 год установлены упрощенные требования для лицензирования онлайн-школ. Также в закон об образовании внесены поправки, дающие право учить и даже проводить итоговую аттестацию дистанционно — но только в случае возникновения ЧС, угрозы ЧС во всей стране или ее части. С представителями образовательного сообщества обсудим особенности законодательства в сфере онлайн-образования.