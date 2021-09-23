20 октября — круглый стол «Образование онлайн. Это вообще законно?»

В 2020 году многие образовательные организации — школы, вузы, ссузы, курсы профессиональной подготовки и учреждения дополнительного образования — вынуждены были весной переходить на онлайн-обучение. А компании, изначально ориентированные на онлайн-формат, получили дополнительное подтверждение того, что за дистантом — будущее. Это подтверждает, подав заявку на IPO на Нью-Йоркской бирже, компания Coursera, на онлайн-курсах от более чем 200 вузов которой обучается более 77 млн. пользователей.
Но наряду с удобством — учиться можно в любой точке мира — возникает немало вопросов правового характера. Ведь традиционно право — более консервативно, чем экономика, и в сегодняшних реалиях законотворческий процесс не успевает за происходящими изменениями. Тем не менее, изменения происходят — например, на 2021 год установлены упрощенные требования для лицензирования онлайн-школ. Также в закон об образовании внесены поправки, дающие право учить и даже проводить итоговую аттестацию дистанционно — но только в случае возникновения ЧС, угрозы ЧС во всей стране или ее части. С представителями образовательного сообщества обсудим особенности законодательства в сфере онлайн-образования.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как законодательство регулирует сегодня дистанционное образование?
- Каких норм сегодня не хватает, чтобы реализовывать программы дистанционного образования?
- Может ли «электронный» диплом заменить обычный и признаваться в качестве подтверждения квалификации?
- Какие профессии и специальности официально можно получить дистанционно, а какие — нет?
- Может ли заочная форма обучения полностью уйти в онлайн? Будет ли такой формат без отрыва от производства востребован?
- Как не допустить мошенничества при онлайн-образовании? Появления фейковых курсов, школ, вузов?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 20 октября 2021 года.
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова a.petrova@fontanka.ru, +7–953–157–05–77