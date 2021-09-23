Запись с камеры наблюдения, установленной в торговом павильоне на проспекте Героев, 23 сентября публикует полицейский главк. Как сообщили в ведомстве, два дня назад в расположенном там салоне сотовой связи недосчитались телефонов, из самого магазина можно было смотреть на облака, соседнему павильону также требовался ремонт.

Смартфоны общей стоимостью в миллион рублей похищены из магазина в Сосновом Бору. Добираясь до гаджетов, вор ломал крышу, терпел неудачу, снова ломал — и так несколько часов.

Полицейские установили, что кража произошла ночью, подозреваемого отыскали в Кудрово. Тем же вечером лицом в пол квартиры на Английской улице лежал 42-летний уроженец Луганской области. Он уверял, что ночь и утро провёл как законопослушный гражданин: сначала ссорился с женой, потом спал.



Сотрудники правоохранительных органов уверены, что вечером 20 сентября он мелькал под камерами в салоне на проспекте Героев, разглядывая содержимое витрин и обстановку магазина. Дальше, по версии следствия, мужчина дождался конца рабочего дня, забрался на сооружение над магазином, откуда прыгнул на крышу самого павильона и прыгал ещё по меньшей мере час — по крайней мере, такой временной промежуток зафиксировала камера наблюдения.



«Под собственным весом совершил пролом потолка сперва в одном магазине, из которого не смог ничего унести, а затем в другом — на этот раз проникновение увенчалось успехом», — восстанавливают в ГУ МВД ночные похождения преступника.



Телефоны, общая стоимость которых потянула на один миллион рублей, нашли в кудровской квартире и в гараже в Обухово. Подозреваемый задержан на двое суток, ему вменяют кражу и покушение на неё. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

