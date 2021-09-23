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Вор час прыгал по крыше магазина в Сосновом Бору, ломая потолок собственным весом. МВД показывает результат

Полиция задержала подозреваемого в краже гаджетов на миллион в Сосновом Бору

Смартфоны общей стоимостью в миллион рублей похищены из магазина в Сосновом Бору. Добираясь до гаджетов, вор ломал крышу, терпел неудачу, снова ломал — и так несколько часов.

Запись с камеры наблюдения, установленной в торговом павильоне на проспекте Героев, 23 сентября публикует полицейский главк. Как сообщили в ведомстве, два дня назад в расположенном там салоне сотовой связи недосчитались телефонов, из самого магазина можно было смотреть на облака, соседнему павильону также требовался ремонт.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полицейские установили, что кража произошла ночью, подозреваемого отыскали в Кудрово. Тем же вечером лицом в пол квартиры на Английской улице лежал 42-летний уроженец Луганской области. Он уверял, что ночь и утро провёл как законопослушный гражданин: сначала ссорился с женой, потом спал.

Сотрудники правоохранительных органов уверены, что вечером 20 сентября он мелькал под камерами в салоне на проспекте Героев, разглядывая содержимое витрин и обстановку магазина. Дальше, по версии следствия, мужчина дождался конца рабочего дня, забрался на сооружение над магазином, откуда прыгнул на крышу самого павильона и прыгал ещё по меньшей мере час — по крайней мере, такой временной промежуток зафиксировала камера наблюдения.

«Под собственным весом совершил пролом потолка сперва в одном магазине, из которого не смог ничего унести, а затем в другом — на этот раз проникновение увенчалось успехом», — восстанавливают в ГУ МВД ночные похождения преступника.

Телефоны, общая стоимость которых потянула на один миллион рублей, нашли в кудровской квартире и в гараже в Обухово. Подозреваемый задержан на двое суток, ему вменяют кражу и покушение на неё. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

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Комментарии (5)

f0ntan
Живет в Кудрово, а грабит аж в Сосновом Бору. В самом Кудрово и его пригородах нет магазинов мобильной техники?
nick7rus
Кто не скачет, тот москаль?)
266084175
Луганский соотечественник прекрасен. За час прыганья на крыше никто не разбудил полицию?
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