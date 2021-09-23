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В Шушарах пропал третьеклассник. Его нашли разглядывающим самолеты

10-летнего мальчика искала полиция в Шушарах

Полиция Пушкинского района сбилась с ног в поисках третьеклассника, о пропаже которого сообщила мать.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, 45-летняя жительница Пушкинской улицы в Шушарах обратилась в полицию с сообщением о пропаже сына, 10 лет, накануне около трех часов дня. Мальчик вышел на улицу погулять и не вернулся.

На поиск ребенка были ориентированы все наряды ДПС, ГИБДД и ОВО. И через несколько часов мальчика нашли — в аэропорту «Пулково», где он, как завороженный, смотрел на прилетающие и улетающие самолеты.

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Комментарии (7)

Grotesk
это было после пражской весны - аэропорт шоссейная и мы с другом Сашкой после школы поехали смотреть на ту-134... я уже не помню на чем... помню с московского проспекта...
iSFW
Объяснить ему надо, если хочет летать, то в первую очередь надо учится хорошо, а не прогуливать в Пулково. Это хорошо, что у пацана есть мечта, а то многие детки совсем инфантильные.
Piter Russo
джипиэс трекер ему на руку в виде часов повесить стоит, или хотя бы смартфон с функцией маечек
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