В Шушарах пропал третьеклассник. Его нашли разглядывающим самолеты

Полиция Пушкинского района сбилась с ног в поисках третьеклассника, о пропаже которого сообщила мать.



Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, 45-летняя жительница Пушкинской улицы в Шушарах обратилась в полицию с сообщением о пропаже сына, 10 лет, накануне около трех часов дня. Мальчик вышел на улицу погулять и не вернулся.

На поиск ребенка были ориентированы все наряды ДПС, ГИБДД и ОВО. И через несколько часов мальчика нашли — в аэропорту «Пулково», где он, как завороженный, смотрел на прилетающие и улетающие самолеты.