Бывшего министра Тувы нашли с многочисленными ранениями

Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол найден раненным в своей квартире в Кызыле, рядом — его мёртвая жена. Об этом сообщает 23 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Республиканское СУ СК сегодня отчиталось о возбуждении уголовного дела об убийстве. Женщину с признаками насильственной смерти и её супруга с колото-резаным ранением в области груди нашли в их квартире в столице Тувы вчера вечером. Мужчина был госпитализирован.



Официального подтверждения того, что раненый — бывший чиновник, у РИА Новости нет. «Он находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся. <...> Состояние тяжелое, но стабильное», — рассказал источник.

