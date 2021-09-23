Бывшего министра Тувы нашли с многочисленными ранениями

Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол найден раненным в своей квартире в Кызыле, рядом — его мёртвая жена. Об этом сообщает 23 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Республиканское СУ СК сегодня отчиталось о возбуждении уголовного дела об убийстве. Женщину с признаками насильственной смерти и её супруга с колото-резаным ранением в области груди нашли в их квартире в столице Тувы вчера вечером. Мужчина был госпитализирован.
Официального подтверждения того, что раненый — бывший чиновник, у РИА Новости нет. «Он находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся. <...> Состояние тяжелое, но стабильное», — рассказал источник.
«Коммерсантъ» называет имя пострадавшего со ссылкой на СУ СКР по Туве. По данным издания, у него колото-резаное ранение в области груди.
Юрий Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики в 2015–2016 годах. В 2019 году он был осуждён за мошенничество во время работы на должности министра и получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. В июле 2020 года Верховный суд Тувы рассмотрел его жалобу и снял с него обвинение по одному эпизоду мошенничества, а по второму убрал отягчающий признак в виде совершения преступления группой лиц, снизив наказание до 2 лет и 8 месяцев.