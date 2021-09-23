Двое друзей стреляли по машинам на юге Петербурга. О них в полицию сообщил бдительный студент

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около девяти вечера в полицию поступило сообщение 21-летнего студента-экономиста. Молодой человек шел по 2-й Комсомольской улице и увидел, как в районе дома 23 прогуливаются двое мужчин и стреляют из травматического оружия по автомобилям.



На место происшествия были направлены наряды полиции.



В результате выезда у дома 38 по указанной улице нашли двух подозреваемых — 33-летнего и 38-летнего мужчин. У них нашли пистолет с надписью «Пионер».