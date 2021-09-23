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Двое друзей стреляли по машинам на юге Петербурга. О них в полицию сообщил бдительный студент

На 2-й Комсомольской задержали двоих, стрелявших по машинам

Разгоряченная кровь отправила двоих друзей в Красносельском на приключения. Их оборвал бдительный студент.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около девяти вечера в полицию поступило сообщение 21-летнего студента-экономиста. Молодой человек шел по 2-й Комсомольской улице и увидел, как в районе дома 23 прогуливаются двое мужчин и стреляют из травматического оружия по автомобилям.

На место происшествия были направлены наряды полиции.

В результате выезда у дома 38 по указанной улице нашли двух подозреваемых — 33-летнего и 38-летнего мужчин. У них нашли пистолет с надписью «Пионер».

Мужчин доставили в отдел, где составили на них административные протоколы за «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

Paul3390
Вообще Пионер - это устройство для стрельбы газовыми баллонами.. Причём тут пальба по машинам и травмат??
Vasya11
Разве появление в нетрезвом состоянии возбуждается статья по уголовной ответственности?
Или всё же по административной КоАП РФ ст. 20.21?
Или эти чудаки "трудовые" мигранты, находящиеся в розыске и с травматом и ножами за поясом?
Ruth D. Armstead
" И ничо ты мне не сделашь!"
Страна непуганных дебилов
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