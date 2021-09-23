В петербургском дворе 18-летний парень сбил 9-летнего

Серьёзные травмы получил третьеклассник в результате ДТП в Петродворце. Он сильно ударился головой.



Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, в среду около 15 часов во дворе дома 10, корпус 2, по Ботанической улице под колёса «Опеля Корсы» попал 9-летний мальчик, живущий в этом доме. По предварительным данным, ребёнок внезапно выскочил из-за припаркованной машины. За рулём «Опеля» находился юноша всего на 9 лет старше пешехода. Он проживает неподалёку.



Третьеклассника отвезли в Первую детскую городскую больницу. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану лобной области и ушиб колена. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

