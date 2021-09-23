FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
8
Печать

В петербургском дворе 18-летний парень сбил 9-летнего

Серьёзные травмы получил третьеклассник в результате ДТП в Петродворце. Он сильно ударился головой.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, в среду около 15 часов во дворе дома 10, корпус 2, по Ботанической улице под колёса «Опеля Корсы» попал 9-летний мальчик, живущий в этом доме. По предварительным данным, ребёнок внезапно выскочил из-за припаркованной машины. За рулём «Опеля» находился юноша всего на 9 лет старше пешехода. Он проживает неподалёку.

Третьеклассника отвезли в Первую детскую городскую больницу. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану лобной области и ушиб колена. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

alexadmin
Не "ребёнок внезапно выскочил из-за припаркованной машины", а "водитель, двигаясь по дворовой территории, неверно выбрал скоростной режим"
266278308
Зато машинки прямо у подъезда, далеко итти не надо!
qwertykma
"23 сентября, в среду около 15 часов во дворе дома 10, корпус 2..." Новости из будущего?! Сейчас 23 сентября 8 часов утра!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний