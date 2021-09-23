Пробок в Кудрово добавил дорожный ремонт у «Меги»

Ограничения из-за дорожных работ около торгового центра «Мега Дыбенко» утром 23 сентября спровоцировали транспортный коллапс.
Из-за ремонта дороги был перекрыт выезд из Кудрово, «проезд через парковку, что создало огромные пробки», рассказал читатель «Фонтанки» Сергей. В паблике «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте» в 7 часов утра предупреждали о том же: «Через «Мегу» лучше сегодня не выезжать, дорога перекрыта, объезд через подземную парковку, и пробка уже сейчас».
Ближе к 8 часам дорогу открыли, и стало легче, сообщили подписчики.
Ремонт повлиял и на общественный транспорт. «В связи с дорожными работами на территории ТЦ «Мега Дыбенко» движение автобусного маршрута № 56 временно изменено», — сообщает «Организатор перевозок» в своём телеграм-канале.
В целом в Петербурге, по данным на 8:24, обычные для этого времени 5 баллов.