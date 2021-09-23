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Девять башкирских медиков пострадали в ДТП

Девять человек из УАЗа скорой помощи госпитализированы после аварии в Чишминском районе Башкирии. Это врачи, фельдшеры и санитары.

По данным республиканского ГУ МЧС, 23 сентября около 8:30 (6:30 мск) на 1-м километре дороги Чишмы — Давлеканово столкнулись КАМАЗ и УАЗ-452.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, в Чишминскую центральную районную больницу направлены девять человек — пассажиры УАЗа. «Предварительно, девять человек из машины скорой помощи пострадали, направлены для медицинского обследования. Ехали фельдшеры, санитары и врачи, пациентов не было», — рассказали в полиции.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Девять человек в "буханке", это тесновато.
guess
Вакцинируйтесь, для таких как вы и создана эта жижа) облегчает страдания, прекратив их совсем))
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