Девять человек из УАЗа скорой помощи госпитализированы после аварии в Чишминском районе Башкирии. Это врачи, фельдшеры и санитары.
По данным республиканского ГУ МЧС, 23 сентября около 8:30 (6:30 мск) на 1-м километре дороги Чишмы — Давлеканово столкнулись КАМАЗ и УАЗ-452.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, в Чишминскую центральную районную больницу направлены девять человек — пассажиры УАЗа. «Предварительно, девять человек из машины скорой помощи пострадали, направлены для медицинского обследования. Ехали фельдшеры, санитары и врачи, пациентов не было», — рассказали в полиции.