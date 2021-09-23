Девять человек из УАЗа скорой помощи госпитализированы после аварии в Чишминском районе Башкирии. Это врачи, фельдшеры и санитары.



По данным республиканского ГУ МЧС, 23 сентября около 8:30 (6:30 мск) на 1-м километре дороги Чишмы — Давлеканово столкнулись КАМАЗ и УАЗ-452.

