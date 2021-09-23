Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха с ночных 3–5 градусов вырастет днём до 9–11.



Плюс 9 — это пониженная температура для 23 сентября, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от плюс 5 градусов ночью до 15 днём. Холоднее всего в этот день было в 1973 году, минус 4 днём, а теплее всего — в 1989 году, плюс 20.

