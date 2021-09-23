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Ждите дождичек в четверг. В Петербурге снова холоднее обычного

Синоптики обещают Петербургу 9–11 градусов

До октября остаётся всего неделя, и погода соответствующая. Небо затянуто облаками, возможен небольшой дождь, и прохладно, даже чуть ниже нормы.

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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха с ночных 3–5 градусов вырастет днём до 9–11.

Плюс 9 — это пониженная температура для 23 сентября, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от плюс 5 градусов ночью до 15 днём. Холоднее всего в этот день было в 1973 году, минус 4 днём, а теплее всего — в 1989 году, плюс 20.

В следующие два дня погода будет мало меняться.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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