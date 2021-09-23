В Петербурге ищут десятилетнего Колю, жителя Шушар, пропавшего 22 сентября. Пост с просьбой о помощи опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт» в группе «ВКонтакте».
Согласно ориентировке, мальчик ростом метр сорок, худощавый, с темно-русыми волосами и каре-зелеными глазами. В последний раз его видели в красной куртке, темно-синем пиджаке, черных брюках и туфлях и серой шапке. С собой у него был синий рюкзак.
По всем вопросам горожан просят связываться с информационным организатором Евгенией по номеру 89602464560.