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В Петербурге ищут десятилетнего мальчика, не вернувшегося домой в Шушары

В Петербурге ищут десятилетнего Колю, жителя Шушар, пропавшего 22 сентября. Пост с просьбой о помощи опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт» в группе «ВКонтакте».

Согласно ориентировке, мальчик ростом метр сорок, худощавый, с темно-русыми волосами и каре-зелеными глазами. В последний раз его видели в красной куртке, темно-синем пиджаке, черных брюках и туфлях и серой шапке. С собой у него был синий рюкзак.

По всем вопросам горожан просят связываться с информационным организатором Евгенией по номеру 89602464560.

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