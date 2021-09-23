В Индии сожгли почти 2500 носорожьих рогов, чтобы показать, что они не лечебные

В индийском штате Ассам 22 сентября, в День носорога, сожгли 2479 рогов этих животных. Так власти хотели показать, что в них нет лечебных свойств — это всего лишь «масса уплотненных волокон».
Как пишет Hindustan Times, рога с 1979 года изымали у браконьеров и подпольных торговцев, а также спиливали у мертвых носорогов в заповедниках и национальных парках. 94 рога решили сохранить для выставок и «образовательных целей».
«Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога из-за суеверий или мифов. Мы должны позволить носорогам жить и развиваться естественно», — рассказал главный министр штата Химанта Бисва Сарма.
Также министр отметил, что некоторые удивлялись решению сжечь рога, когда их можно продать. Но руководство штата не могло себе этого позволить, «как нельзя продавать изъятые наркотики».
В Ассаме живет самая крупная популяция однорогих носорогов в мире. Согласно данным от 2018 года, она насчитывает 2650 особей. Их рога считаются лечебными в традиционной медицине в азиатских странах, поэтому их можно дорого продать, и это часто приводит к браконьерству.