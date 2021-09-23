В Индии сожгли почти 2500 носорожьих рогов, чтобы показать, что они не лечебные

В индийском штате Ассам 22 сентября, в День носорога, сожгли 2479 рогов этих животных. Так власти хотели показать, что в них нет лечебных свойств — это всего лишь «масса уплотненных волокон».



Как пишет Hindustan Times, рога с 1979 года изымали у браконьеров и подпольных торговцев, а также спиливали у мертвых носорогов в заповедниках и национальных парках. 94 рога решили сохранить для выставок и «образовательных целей».



«Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога из-за суеверий или мифов. Мы должны позволить носорогам жить и развиваться естественно», — рассказал главный министр штата Химанта Бисва Сарма.

