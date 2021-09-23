Принудительно больной. Петербуржец полгода не может выбраться из психиатрической больницы

Фото: Михаил М./Больница для душевнобольных св. Николая Чудотворца - Психиатрическая больница N 2 на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Голос у Антона (имя изменено) заторможенный, но на вопросы он отвечает, не задумываясь, четко и внятно. Связь корреспонденту «Фонтанки» обеспечил отец молодого человека. По вечерам из психиатрической лечебницы разрешены звонки родственникам. Антону 30 лет, из них 13 он прожил в Финляндии. В Петербург вернулся полтора года назад, с началом пандемии. Поселился в квартире своей бабушки в доме на Садовой улице.

Дом на Садовой — четырехэтажный, дореволюционной постройки. Бабушка с Антоном не живет, так как много лет назад переехала в Москву. В доме 18 квартир, шесть из них принадлежат семье с фамилией Оганесян. На первом этаже последние 20 лет — кафе армянской кухни. Отношения с соседями не сложились.

«В апреле этого года дошло до того, что у меня перед носом закрыли дверь в парадную и мне было не попасть на лестничную клетку (свои ключи он забыл дома вместе с телефоном. — Прим. ред.). Я попросил, чтобы мне открыли, но мне начали угрожать физической расправой. Я попытался отстраниться от человека, на что мне сказали, что вызовут участкового. Из отдела меня через полчаса увезли в больницу», — рассказал Антон. Один из Оганесянов в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что конфликт был, и сказал, что это Антон его ударил. Вызвали участкового, а уже тот — скорую. Причем приехала специализированная бригада, так как полицейский описал симптомы: в квартире грязно, клиент дезориентирован. Далее был суд, который выписал согласие на принудительное лечение. При этом, как утверждают и Антон, и отец, диагноза они не знают. «Мне не говорят диагноз, якобы в присутствии других пациентов это не разглашается. Решение суда я не видел, на суд не ездил. Какие лекарства мне дают, я не знаю. На обходах я всегда говорю, что чувствую себя хорошо. Из-за лекарств состояние немного подавленное. Когда меня спрашивают о предпочтениях, я говорю, что хочу на волю», — рассказывает петербуржец.

Положенная процедурой комиссия состоялась 15 сентября. В выписке отказали, сославшись на попытку обмануть врачей — молодой человек сказал, что в Финляндии его ждет семья. Он также заявил, что не желает принимать лекарства и уверен, что госпитализация связана с намерением оставить его без бабушкиной квартиры. Отец молодого человека обращался в прокуратуру, жалобу спустили в городской комитет по здравоохранению. Об итогах ее рассмотрения «Фонтанке» к моменту публикации не ответили. Известно, что в больнице проверяющие запросили историю болезни петербуржца. В октябре будет полгода с момента госпитализации, закон предписывает, что и пролонгация — строго через суд. «Любое не добровольное нахождение в больнице санкционируется судом и обязательно это заседание с участием самого пациента и адвоката. Если адвоката нет, то он назначается», — рассказал «Фонтанке» Дмитрий Бартенев, кандидат юридических наук, который специализируется в сфере медицинского права и прав человека. Он также отметил, что законом не прописан перечень психических состояний, при которых может быть применена процедура недобровольной госпитализации. «Есть формальное требование закона — тяжелое психическое расстройство, при котором лечение возможно только в условиях стационара. Это все больница должна доказать в суде. Судьи, конечно, по-разному проверяют», — высказал мнение адвокат и отметил, что Октябрьский суд, к которому приписана «Пряжка», не всегда положительный пример.

За 2018 год около 10 человек могли быть госпитализированы в больницу Николая Чудотворца недобровольно. Все найденные «Фонтанкой» дела этой категории завершились удовлетворением. Три года назад с больницей, 1 отделом полиции и городской скорой судилась петербурженка, которую на сутки сдали в «Пряжку». Она поскандалила в прокуратуре, оттуда ее увезли в отдел, а затем уже в стационар. Добиться компенсации в полмиллиона с каждого из ведомств ей не удалось, суд полностью отказал в удовлетворении иска. В марте 2021 года больницу внепланово проверял Росздравнадзор, поводом стала информация от следователей ГСУ в Московском районе. Выясняли, как соблюдаются порядок оказания медицинской помощи, стандарты проведения экспертиз, осмотров и освидетельствований. Нарушений не нашли. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»