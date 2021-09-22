Ученые из китайского Уханя вместе с американскими коллегами в 2018 году хотели заразить популяцию китайских летучих мышей модифицированными частицами коронавируса. Об этом 22 сентября пишет The Daily Telegraph.



Журналисты ссылаются на исследование группы Drastic, созданной учеными со всего мира для выяснения происхождения COVID-19. Исследователи получили доступ к документам с заявкой на грант, которую подавали китайские и американские ученые. Они собирались заразить пещерных летучих мышей через кожу наночастицами и аэрозолями, содержащими «новые химерные шиповые белки» коронавируса. Таким образом у мышей должен был сформироваться иммунитет от болезней, которые могут передаваться людям. При этом, как считают в Drastic, специалисты могли бы изменить коронавирус так, чтобы он легче адаптировался к организму человека.

