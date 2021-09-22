Ездить на такси в России станет спокойнее, но дороже. Агрегаторы хотят заставить отвечать перед пассажирами

Минтранс России подготовил законопроект, который предусматривает ответственность служб заказа такси перед пассажирами. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Алексея Бакирея.



В ведомстве считают, что за вред имуществу и здоровью (и жизни) пассажиров в какой-то степени должны отвечать службы заказа такси. Кроме того, их обязанностью может стать предоставление самозанятым таксистам права на медосмотр (до- и послерейсовый), техосмотр и контроль состояния машины.

