FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Ездить на такси в России станет спокойнее, но дороже. Агрегаторы хотят заставить отвечать перед пассажирами

Минтранс предложил предусмотреть ответственность агрегаторов такси перед пассажирами

Минтранс России подготовил законопроект, который предусматривает ответственность служб заказа такси перед пассажирами. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Алексея Бакирея.

В ведомстве считают, что за вред имуществу и здоровью (и жизни) пассажиров в какой-то степени должны отвечать службы заказа такси. Кроме того, их обязанностью может стать предоставление самозанятым таксистам права на медосмотр (до- и послерейсовый), техосмотр и контроль состояния машины.

Также проект предлагает создать реестры служб заказа такси в регионах — так будет проще контролировать соблюдение всех правил, чем займутся уполномоченные органы. Машины от перевозчиков теперь хотят «оторвать» — выдавать разрешение, привязанное не к транспортному средству, а к перевозчику, как права.

В ближайшее время Минтранс планирует разместить законопроект на портале проектов нормативных актов, а к концу года внести в правительство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний