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Умер автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером»

В Великобритании в возрасте 50 лет скончался композитор Мэттью Стрэкан, прославившийся музыкой к телешоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом 22 сентября пишет The Sun.

Врачи констатировали смерть композитора у него дома в предместье Лондона Туикенем. Полиция не нашла в кончине Стрэкана ничего подозрительного, сообщили в Скотленд-Ярде. Причина смерти пока неизвестна, ее установят после проведения вскрытия.

The Sun напоминает, что композитора приговорили к условному наказанию меньше месяца назад за то, что он устроил поджог в собственном доме. На суде за него заступились коллеги по индустрии, напомнив про его «невероятный талант».

Мэттью Стрэкан писал музыку для фильмов, театра, рекламы и телевизионных программ. Помимо «Кто хочет стать миллионером», его мелодии используют, например, в шоу «Самый умный» и «Народ против», мюзикле «История игрушек» и картине «Экстракт».

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