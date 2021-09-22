Умер автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером»

В Великобритании в возрасте 50 лет скончался композитор Мэттью Стрэкан, прославившийся музыкой к телешоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом 22 сентября пишет The Sun.



Врачи констатировали смерть композитора у него дома в предместье Лондона Туикенем. Полиция не нашла в кончине Стрэкана ничего подозрительного, сообщили в Скотленд-Ярде. Причина смерти пока неизвестна, ее установят после проведения вскрытия.



The Sun напоминает, что композитора приговорили к условному наказанию меньше месяца назад за то, что он устроил поджог в собственном доме. На суде за него заступились коллеги по индустрии, напомнив про его «невероятный талант».

