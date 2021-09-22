В аварии с участием маршрутки в Железноводске погибли двое человек. Об этом вечером 22 сентября в своем Instagram сообщил глава города Евгений Моисеев.



«Страшная авария в Железноводске. Предварительно: двое погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет», — пишет он.