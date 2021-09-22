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В аварии с маршруткой в Железноводске пострадали 16 человек, двое погибли

Количество пострадавших в смертельной аварии с маршруткой в Железноводске растет

В аварии с участием маршрутки в Железноводске погибли двое человек. Об этом вечером 22 сентября в своем Instagram сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Страшная авария в Железноводске. Предварительно: двое погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет», — пишет он.

Моисеев уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее в региональном ГИБДД сообщали, что погибли водитель и пассажир легкового автомобиля Toyota, столкнувшегося с маршрутной «Газелью». Госпитализированы водитель и пассажиры маршрутки. По предварительным данным, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

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