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Пандемия ослабляет хватку. В октябре россиянам станут доступны полеты в несколько стран

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По итогам заседания штаба было решено, что теперь российские туристы смогут полететь в Джибути, Южно-Африканскую Республику, Перу, Данию и Новую Зеландию, а также на Гоа и Тенерифе.

Кроме того, увеличится количество регулярных рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, Арабские Эмираты, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. А вот Танзания останется закрытой минимум до 1 ноября.

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Комментарии (5)

madam Kuku
а почему "на Гоа"? Гоа-остров?
***_555
"российские туристы смогут полететь"
а пустят в Данию и Испанию?
Brevnault
Откройте Танзанию, изверги!
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