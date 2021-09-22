Пандемия ослабляет хватку. В октябре россиянам станут доступны полеты в несколько стран

С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По итогам заседания штаба было решено, что теперь российские туристы смогут полететь в Джибути, Южно-Африканскую Республику, Перу, Данию и Новую Зеландию, а также на Гоа и Тенерифе.



Кроме того, увеличится количество регулярных рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, Арабские Эмираты, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. А вот Танзания останется закрытой минимум до 1 ноября.

