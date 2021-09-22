Студенты РУДН пожаловались на соседа с оружием в общежитии. Автомат оказался страйкбольным

В Москве жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая сообщили в полицию о студенте, который хранил в комнате автомат. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах



Инцидент произошел накануне. Полицейские нагрянули к парню и выяснили, что опасности нет.



«Студент, которого соседи заподозрили в хранении оружия, объяснил, что автомат является страйкбольным, он купил его около года назад. Автомат оружием не является, предназначен для игры в страйкбол. Сейчас он планирует его продать», — пишет информагентство.

