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Студенты РУДН пожаловались на соседа с оружием в общежитии. Автомат оказался страйкбольным

Полиция пришла в общежитие РУДН из-за студента с автоматом

В Москве жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая сообщили в полицию о студенте, который хранил в комнате автомат. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел накануне. Полицейские нагрянули к парню и выяснили, что опасности нет.

«Студент, которого соседи заподозрили в хранении оружия, объяснил, что автомат является страйкбольным, он купил его около года назад. Автомат оружием не является, предназначен для игры в страйкбол. Сейчас он планирует его продать», — пишет информагентство.

Правоохранители заодно проверили соцсети молодого человека — в сообществах, посвященных расстрелу людей, он не состоит.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Им еще повезло. А то знавали мы тут всяких...
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