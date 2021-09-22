Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» обыграл московский клуб «Кайрат» в матче Кубка России. Игра примечательна тем, что один из мячей забил племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.



25-летний Абубакар Кадыров забил гол с пенальти. Это его первый мяч во взрослом футболе. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ахмата».



Абубакар выступает в клубе с 2012 года. За вторую команду «Ахмата» он провел 126 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу, пишет Sports.ru.



«Зенит» начнет выступление в Кубке России в марте 2022 года, со стадии 1/8 финала.

