FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» обыграл московский клуб «Кайрат» в матче Кубка России. Игра примечательна тем, что один из мячей забил племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

25-летний Абубакар Кадыров забил гол с пенальти. Это его первый мяч во взрослом футболе. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ахмата».

Абубакар выступает в клубе с 2012 года. За вторую команду «Ахмата» он провел 126 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу, пишет Sports.ru.

«Зенит» начнет выступление в Кубке России в марте 2022 года, со стадии 1/8 финала.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний