Мизулина заявила, что поправки в Семейный кодекс не предполагают передачу МВД полномочий по изъятию детей

Пакет поправок в Семейный кодекс не предусматривает расширения полномочий МВД по изъятию детей. Об этом 22 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на сенатора Елену Мизулину. «Относительно того, что полиция наделяется дополнительными полномочиями по отобранию ребенка, то ровно все наоборот. Сейчас полиция может отбирать, а по нашему законопроекту — нет. Она может оказывать меры защиты, которые предусматривают временную передачу ребенка бабушкам, дедушкам и другим родственникам, а если это невозможно, то в центр социальной реабилитации», — объяснила член Совета Федерации.



Елена Мизулина пояснила, что действующий механизм отобрания детей предоставляет правоохранителям возможность изъять ребенка, а также провести обследование условий его жизни. Помимо этого сейчас лишь полиция наделена правом входить в жилое помещение, если ребенку, который в нем находится, угрожает опасность.

«Мы предлагаем совершенно иную схему, никакого обследования условий жизни на предмет того, чтобы выносить иск в суд, не будет. Лазание по шкафам и холодильникам будет исключаться. Временные меры защиты будут применяться только тогда, когда родитель не может выразить свою волю — либо он отсутствует дома, дети находятся дома одни, либо он без сознания, ему стало плохо или он находится в состоянии опьянения», — сказала парламентарий. Аналогичное право принятия временных мер защиты будут иметь органы опеки и социальные работники.

Сенатор также напомнила, что сейчас достаточной причиной для отобрания ребенка является беспорядок в квартире. Такую практику намереваются изменить. По словам Мизулиной, закон исключит возможность произвольного превращения детей в сирот, а также «вторжения в семьи, в жилища и лишения родительских прав».

