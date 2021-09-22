Как сообщает горпрокуратура 22 сентября, на «прокурорской» аллее высадили тридцать саженцев деревьев-долгожителей. Её созданием, а также непосредственно посадкой лип и каштанов занимались районные и специализированные прокуроры, ветераны и пенсионеры ведомства. Свою лепту внёс и глава городского надзора Сергей Литвиненко вместе с заместителями.

Мероприятие приурочено к празднованию юбилея с образования ведомства, которому в январе исполняется 300 лет. Аллею торжественно открыли. Действующие и бывшие работники выразили надежду, что место, где сегодня появилось 30 новых деревьев, придётся по душе отдыхающим — как в погонах, так и без.



Горпрокуратура напоминает об истоках и приводит выдержку из указа Петра I: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». Спустя несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах. Перед ними ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».



Сложившаяся с января 1722 года система органов надзора, уверены в ведомстве, выдержала испытание временем и дальше продолжит успешно укреплять законность в России.

