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Посадки закончены, и добро пожаловать отдыхать. В Петербурге появилась «прокурорская» аллея

В парке «Куракина дача» в Невском районе Петербурга появилось новое место для отдыха горожан. Озеленением занимались сотрудники прокуратуры, ведомство которых зимой отметит 300-летний юбилей.

Как сообщает горпрокуратура 22 сентября, на «прокурорской» аллее высадили тридцать саженцев деревьев-долгожителей. Её созданием, а также непосредственно посадкой лип и каштанов занимались районные и специализированные прокуроры, ветераны и пенсионеры ведомства. Свою лепту внёс и глава городского надзора Сергей Литвиненко вместе с заместителями.

Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга
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Мероприятие приурочено к празднованию юбилея с образования ведомства, которому в январе исполняется 300 лет. Аллею торжественно открыли. Действующие и бывшие работники выразили надежду, что место, где сегодня появилось 30 новых деревьев, придётся по душе отдыхающим — как в погонах, так и без.

Горпрокуратура напоминает об истоках и приводит выдержку из указа Петра I: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». Спустя несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах. Перед ними ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Сложившаяся с января 1722 года система органов надзора, уверены в ведомстве, выдержала испытание временем и дальше продолжит успешно укреплять законность в России.

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Комментарии (4)

MarinaTs
а деньги на деревья откуда взяли?
AlBerkut
Сколько нужно народа, чтобы посадить 30 саженцев?
Да один дачник за день управится, если не будет волынить.
Ну либо целое ведомство, с разными комитетами да журналистами.
Отсюда вывод - эффективность прокуратуры, всей, со всеми отделами и начальниками, = одному пенсионеру-дачнику.
Ну все всё поняли, да? 😉😂😂😂
HomerMP
Простите, а почему они не на рабочем месте а лопатой машут?
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