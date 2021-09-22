Петербурженка отправилась выгуливать молодую кане-корсо в Василеостровском районе, но вернулась домой без собаки. Отец девушки уверяет, что сорвавшуюся с поводка Джину переехала на машине соседка, и это не было случайностью.

Как рассказал 22 сентября «Фонтанке» читатель Антон, накануне его старшая 21-летняя дочь пошла гулять с 11-месячным щенком кане-корсо во дворе дома 21 по улице Шевченко. Собака была на поводке и в наморднике.

Пока Джина разминала лапы, из-за угла резко выехала машина. Громкие звуки напугали животное: она вырвалась из ошейника, попутно потеряв намордник, а затем начала лаять на прохожих.



«Наверное, ошейник просто был плохо застегнут. Собака вырвалась, занервничала, бегала, тявкала. Она трусиха была. Дочка не смогла ее поймать», — объяснил Антон.

В это время мимо проходила соседка, которая, по словам мужчины, отреагировала на происходящее бранью и скрылась за дверями парадной.



Фото: предоставил читатель Антон Поделиться Поделиться







Как рассказал мужчина, вернулась она с ключами от автомобиля, села в KIA, выехала на проезжую часть — так, чтобы можно было разогнаться, нажала на газ и сбила щенка.

После этого женщина, продолжил Антон, вернула машину на привычное место и поднялась к себе в квартиру. «Животное никак не угрожало соседке, питомица была на расстоянии 40–50 метров от нее», — объяснил мужчина. Он отметил, что его дочь не пострадала от действий автовладелицы лишь по счастливой случайности.

Читатель добавил, что пострадавшую Джину пытались спасти как дочь, так и очевидцы. Но положив собаку в машину, чтобы отвезти к ветеринару, они обнаружили, что щенок уже не подает признаков жизни.

Антон позвонил в полицию, через 20–30 минут к месту происшествия прибыл экипаж ГИБДД.



«Мы обращались по номеру «112» несколько раз, потом нашли телефон Василеостровского РУВД, туда звонили, только после этого приехали гаишники, сказали, что, может быть, приедет участковый, но никто не пришел», — рассказал читатель.

В общении с сотрудниками ГИБДД, по словам Антона, соседка не участвовала. В этот момент она находилась в квартире. «От оформления ДТП мужчина отказался», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Действительно. Сотрудники ГИБДД успокоили меня и разъяснили мои права. Несмотря на это, я не стал оформлять справку, потому что считаю, что произошедшее не ДТП, а проявление экстремизма и ненависти к животным, по счастливой случайности не приведшей к гибели людей», — объяснил свои действия Антон.

Горожанин обратился в прокуратуру Василеостровского района с просьбой привлечь женщину к уголовной ответственности. Он рассказал, что его младшая 13-летняя дочь настолько тяжело переживает потерю четвероногого друга, что не смогла пойти в школу из-за нервного срыва.



«Компенсации никакие не нужны, я буду добиваться возбуждения уголовного дела», — резюмировал мужчина.

По данным «Фонтанки», предполагаемая обидчица Джины — 42-летняя многодетная мать. Иномарка, под колесами которой погибла собака, принадлежит ее 49-летнему мужу.

