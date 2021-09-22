Как сообщили в пресс-центре МВД России 22 сентября, 40-летнего гостя из Москвы задержали сразу после прилёта в Волгоград. Мужчина без проволочек прошёл контроль в столице, благополучно покинул местную авиагавань, но не разминулся с сотрудниками управления экономической безопасности региональной полиции.
В дорожном чемодане он привёз тридцать пластиковых контейнеров с икрой осетровых, по пол-литра каждый. По версии полиции, партия предназначалась для продажи.
Автор: МВД / YouTube
«Исследование, проведенное специалистами-ихтиологами, подтвердило, что изъята икра амурского осетра, относящегося к особо ценным видам, занесенным в Красную книгу РФ. Предположительно, добыта она была в Хабаровском крае браконьерским способом», — рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов (258.1 УК РФ). Визит в Волгоград он продолжил без икры и с обязательством о явке.