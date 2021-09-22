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Пассажира московского рейса задержали с чемоданом чёрной икры. МВД показало добычу браконьеров

В Волгограде задержали москвича, который провез в чемодане 15 литров черной икры

Житель Москвы, путешествуя из столицы в Волгоград, остался без деликатесного содержимого багажа. Пятнадцать литров чёрной икры забрала экономическая полиция.

Фото: скриншот видео МВД
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Как сообщили в пресс-центре МВД России 22 сентября, 40-летнего гостя из Москвы задержали сразу после прилёта в Волгоград. Мужчина без проволочек прошёл контроль в столице, благополучно покинул местную авиагавань, но не разминулся с сотрудниками управления экономической безопасности региональной полиции.

В дорожном чемодане он привёз тридцать пластиковых контейнеров с икрой осетровых, по пол-литра каждый. По версии полиции, партия предназначалась для продажи.

Автор: МВД / YouTube

«Исследование, проведенное специалистами-ихтиологами, подтвердило, что изъята икра амурского осетра, относящегося к особо ценным видам, занесенным в Красную книгу РФ. Предположительно, добыта она была в Хабаровском крае браконьерским способом», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов (258.1 УК РФ). Визит в Волгоград он продолжил без икры и с обязательством о явке.

Фото: скриншот видео МВД

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Комментарии (3)

Skazochny
холопам не положено.
Cвифт
.... дожили, на Волгу везут чёрную икру. Кстати, этим летом Волгоградское водохранилище было полно рыбой брюхом к верху ?
Знатный любитель природы, по совместительству президент, ничего по этому поводу сказать не желает ?
07A
Белорусская наверное.
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