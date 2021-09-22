Как сообщили в пресс-центре МВД России 22 сентября, 40-летнего гостя из Москвы задержали сразу после прилёта в Волгоград. Мужчина без проволочек прошёл контроль в столице, благополучно покинул местную авиагавань, но не разминулся с сотрудниками управления экономической безопасности региональной полиции.



В дорожном чемодане он привёз тридцать пластиковых контейнеров с икрой осетровых, по пол-литра каждый. По версии полиции, партия предназначалась для продажи.

