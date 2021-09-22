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В Саратовской области 13-летний мальчик умер в школьном автобусе

Следственный комитет по Саратовской области проводит доследственную проверку по факту смерти 13-летнего ребенка в школьном автобусе в Новоузенском районе.

Как сообщили в региональном управлении СК, ЧП произошло днём 22 сентября. По предварительным данным, после завершения уроков автобус со школьниками выдвинулся из города Новоузенска для развоза учащихся по близлежащим населённым пунктам. В пути 13-летний мальчик почувствовал себя плохо. Сопровождающий детей учитель вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место медики не смогли спасти школьника — он умер до их приезда. Никаких внешних повреждений на теле ребёнка обнаружено не было.

В настоящий момент следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее «Фонтанка» писала о смерти 13-летней школьницы в поезде «Анапа — Екатеринбург».

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