В Саратовской области 13-летний мальчик умер в школьном автобусе

Как сообщили в региональном управлении СК, ЧП произошло днём 22 сентября. По предварительным данным, после завершения уроков автобус со школьниками выдвинулся из города Новоузенска для развоза учащихся по близлежащим населённым пунктам. В пути 13-летний мальчик почувствовал себя плохо. Сопровождающий детей учитель вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место медики не смогли спасти школьника — он умер до их приезда. Никаких внешних повреждений на теле ребёнка обнаружено не было.



В настоящий момент следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

