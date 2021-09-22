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Мотоцикл с коляской не поделил Мурманское шоссе с грузовиком

Мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком на трассе «Кола»

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15758208" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Мотоциклист поймал грузовик на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти 22 сентября. Предположительно, он был пьян.

О ДТП на Мурманском шоссе в районе Дусьево сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео с места аварии видно разбитый и опрокинутый мотоцикл с коляской, а рядом с ним на дороге, предположительно, лежит сам мотоциклист.

Как сообщает 47News со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 13:30 на 84-м километре трассы «Кола». Мотоцикл столкнулся с грузовиком. В УГИБДД изданию сообщили, что мотоциклиста с травмами доставили в больницу. По предварительной информации, мужчина был нетрезв и ехал без документов. Данные пострадавшего и обстоятельства ДТП уточняются.

Из-за аварии на трассе несколько часов держалась пробка протяженностью около трех километров. «Пробка потому, что ДПС пропускали по очереди встречку, ехала там час назад, медики что-то пытались сделать, вокруг человека ходили», — рассказала в «ДТП и ЧП» Ольга. К четырем часам дня движение по трассе пришло в норму.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15758208" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

bluxer
Последний раз видел мотоцикл с коляской лет 30 назад.
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