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Россия, Китай и Пакистан поддержат «Талибан»* в борьбе с терроризмом

Спецпредставители России, Китая и Пакистана по Афганистану Замир Кабулов, Юэ Сяоюн и Мохаммад Саддик провели встречу с талибами* («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ). Стороны обсуждали «широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями» в стране, сообщается 22 сентября на сайте МИД России.

Отмечается, что визит в Кабул состоялся «по приглашению талибских властей». Боевики уделили особое внимание «продвижению отношений» с Россией, Китаем и Пакистаном и заявили об их особой роли в укреплении мира в Афганистане.

«Акцент сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами, включая соседей, обеспечение единства и территориальной целостности страны. Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком», — говорится в сообщении.

Стороны договорились поддерживать конструктивные контакты «в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона».

* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещённая на территории России.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан.

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Комментарии (2)

266065625
Поддержим террористов в борьбе с террористами :()
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