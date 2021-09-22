Россия, Китай и Пакистан поддержат «Талибан»* в борьбе с терроризмом

Спецпредставители России, Китая и Пакистана по Афганистану Замир Кабулов, Юэ Сяоюн и Мохаммад Саддик провели встречу с талибами* («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ). Стороны обсуждали «широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями» в стране, сообщается 22 сентября на сайте МИД России.
Отмечается, что визит в Кабул состоялся «по приглашению талибских властей». Боевики уделили особое внимание «продвижению отношений» с Россией, Китаем и Пакистаном и заявили об их особой роли в укреплении мира в Афганистане.
«Акцент сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами, включая соседей, обеспечение единства и территориальной целостности страны. Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком», — говорится в сообщении.
Стороны договорились поддерживать конструктивные контакты «в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона».
* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещённая на территории России.