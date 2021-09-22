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В России экс-депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, получил условный срок

Бывший депутат городской думы Тобольска получил условный срок за то, что сбил сотрудника ГИБДД. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Инцидент произошел вечером 13 июля на автодороге Тобольск – д. Байгара. Инспекторы остановили депутата за превышение скорости. Из машины он выходить отказался, надавил на газ, наехал на полицейского и скрылся.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил его к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев.

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Комментарии (2)

karbofos
Все запоминаем этот судебный прецедент и ссылаемся на него при личном повторении.
Paul3390
Интересно - а так всем можно, или только тем, кто из касты неприкасаемых?
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