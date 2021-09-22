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Mitsubishi Pajero уничтожил мотоцикл на Большевиков: «только колеса целые»

Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП на проспекте Большевиков

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Серьезная авария с мотоциклом произошла в Невском районе Петербурга днем 22 сентября. Со слов очевидцев, байкера сильно поломало, его пассажирке повезло больше.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Большевиков, при выезде из «кармана» перед улицей Тельмана, столкнулись автомобиль Mitsubishi Pajero Sport и мотоцикл. Байк от удара практически уничтожило. «От разворота метров сто летел, кувыркался. Практически до нас. В «кармане» остановился. От мотоцикла только колеса целые», — цитирует очевидца участник группы «Мотосолидарность ДТП» Алексей.

Сообщается о двух пострадавших: у мотоциклиста травмы более тяжелые, предположительно сломаны обе ноги, пишет в «ДТП и ЧП» Елена. Его пассажирке досталось меньше, но ее тоже забрала скорая».

«Брат рядом работает, прислал вот: «Грузят их. У девки нога разбита жестко, но визуально вроде целая. Хотела встать, сказал, пусть лежит, рюкзак под голову подложил — лежит. Парень жестко поломан в нижней части. Но тоже в сознании», — пишет Алексей.

Информация о произошедшем уточняется.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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