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Пожилую москвичку волокли по земле, но она не сдалась грабителю. Железная хватка попала на видео

Камера сняла, как пенсионерка дала отпор грабителю в Москве

В Москве изолировали от общества юного приезжего, который не сладил с 70-летней женщиной. Оказавшись на земле, дама не только не выпустила из рук сумку, но и надавала тумаков обидчику.

Видеозапись грабительской неудачи 22 сентября опубликовал столичный главк. Как сообщили в ведомстве, молодой незнакомец напал на женщину на улице Остоженке, рванул сумку, но не смог завладеть добычей. Судя по кадрам, намертво вцепившаяся в собственность пенсионерка бежала, падала и отбивалась так, что обратила обидчика в бегство.

пресс-служба ГУ МВД по Москве

За ним бросился подоспевший на помощь прохожий, но не догнал. Совсем сбежать нападавшему не дала проснувшаяся совесть.

«Подозреваемый, 22-летний приезжий молодой человек, временно зарегистрированный в столице, дал признательные показания, пояснив, что спустя время он вернулся на то место, где напал на женщину, чтобы извиниться перед ней», — рассказали в МВД.

Дело возбуждено по статье о покушении на грабёж, фигурант взят под стражу. Женщине, которую он валял по асфальту, потребовалась медицинская помощь.

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Комментарии (5)

Skazochny
мало приезжих, мало.
Mafioza
Видео надо подписывать-"никогда так не делайте",а не восхищаться глупостью старушки,которая из-за сумки с кошельком была готова погибнуть.
263836471
На каком языке с приезжим поговорила "вежливость", заставившая его вернуться и извиниться? И поможет ли ему эта "вежливость" теперь избежать тюрьмы?
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