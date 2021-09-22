В Москве изолировали от общества юного приезжего, который не сладил с 70-летней женщиной. Оказавшись на земле, дама не только не выпустила из рук сумку, но и надавала тумаков обидчику.



Видеозапись грабительской неудачи 22 сентября опубликовал столичный главк. Как сообщили в ведомстве, молодой незнакомец напал на женщину на улице Остоженке, рванул сумку, но не смог завладеть добычей. Судя по кадрам, намертво вцепившаяся в собственность пенсионерка бежала, падала и отбивалась так, что обратила обидчика в бегство.