В Москве изолировали от общества юного приезжего, который не сладил с 70-летней женщиной. Оказавшись на земле, дама не только не выпустила из рук сумку, но и надавала тумаков обидчику.
Видеозапись грабительской неудачи 22 сентября опубликовал столичный главк. Как сообщили в ведомстве, молодой незнакомец напал на женщину на улице Остоженке, рванул сумку, но не смог завладеть добычей. Судя по кадрам, намертво вцепившаяся в собственность пенсионерка бежала, падала и отбивалась так, что обратила обидчика в бегство.
пресс-служба ГУ МВД по Москве
За ним бросился подоспевший на помощь прохожий, но не догнал. Совсем сбежать нападавшему не дала проснувшаяся совесть.
«Подозреваемый, 22-летний приезжий молодой человек, временно зарегистрированный в столице, дал признательные показания, пояснив, что спустя время он вернулся на то место, где напал на женщину, чтобы извиниться перед ней», — рассказали в МВД.
Дело возбуждено по статье о покушении на грабёж, фигурант взят под стражу. Женщине, которую он валял по асфальту, потребовалась медицинская помощь.