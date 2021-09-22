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В Москве растет заболеваемость COVID-19. «Дельта»-штамм доминирует на 100%

В Москве заболеваемость коронавирусом выросла на 24%

Штамм коронавируса «дельта» доминирует в Москве на 100%. Об этом 22 сентября сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова со ссылкой на исследование на базе Центра Гамалеи.

«На протяжении лета еженедельно на базе Центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», — цитирует Ракову РИА Новости.

Также она заявила, что в Москве растет заболеваемость COVID-19. По сравнению с прошлой неделей количество инфицированных увеличилось на 24%, а число госпитализаций — на 15%. Причиной этого заммэра назвала осень, во время которой люди чаще болеют ОРВИ, увеличивается число контактов.

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