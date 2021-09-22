Управление МВД по Республике Крым сообщает о пресечении конфликта на одной из заправок в Евпатории и задержании сразу 58 его участников.



«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», — сказано в сообщении на сайте крымского главка МВД.

