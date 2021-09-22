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Полиция в Крыму со стрельбой задержала 58 человек

Управление МВД по Республике Крым сообщает о пресечении конфликта на одной из заправок в Евпатории и задержании сразу 58 его участников.

«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», — сказано в сообщении на сайте крымского главка МВД.

По данным «Коммерсанта», потасовка произошла между представителями крымско-татарской и чеченской диаспор на автозаправке, принадлежащей крымскому бизнесмену, экс-директору госпредприятия «Черноморнефтегаз» Сергею Бейму.

В июле 2021 года Бейм стал участником ДТП, в котором погибла пожилая женщина и пострадал 11-летний ребенок. Суд не стал отправлять бизнесмена под арест, несмотря на ходатайство следствия. Позже бизнесмен выплатил семье погибшей более 17 млн руб. компенсации, и уголовное было прекращено. Стороны заключили мировое соглашение.

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Комментарии (2)

nikonian
В статье на РБК не было сказано про "дисапоры", но подозрение на уроженцев закралось сразу
Хорошъ
Две крыши и МВД ? И каков будет результат ?
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