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Ректором РГПУ им. Герцена стал чиновник из Ленобласти. В вуз он попал со второй попытки

Назначен новый ректор РГПУ им. Герцена в Петербурге

Новым ректором петербургского Педагогического университета имени Герцена назначен выходец из правительства Ленинградской области Сергей Тарасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 22 сентября.

Сергей Тарасов покинул кресло председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. На пост ректора РГПУ им. Герцена он назначен сегодня.

В 2016 году Сергей Тарасов участвовал в выборах ректора педуниверситета как самовыдвиженец, но в последний момент снял свою кандидатуру. «Какие у меня были мотивы, я не буду комментировать. В любом случае университет не останется без руководства», — заявлял он.

Тарасова в институте считали креатурой президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, из-за чего опасались, что педагогический вуз могут присоединить к Большому университету. Этого, как известно теперь, не случилось. Новым ректором стал бывший проректор СПбГУ Сергей Богданов. Он покинул свой пост летом 2021 года со скандалом, о чём подробно рассказал в интервью «Фонтанке».

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