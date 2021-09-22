Ректором РГПУ им. Герцена стал чиновник из Ленобласти. В вуз он попал со второй попытки

Новым ректором петербургского Педагогического университета имени Герцена назначен выходец из правительства Ленинградской области Сергей Тарасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 22 сентября.
Сергей Тарасов покинул кресло председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. На пост ректора РГПУ им. Герцена он назначен сегодня.
В 2016 году Сергей Тарасов участвовал в выборах ректора педуниверситета как самовыдвиженец, но в последний момент снял свою кандидатуру. «Какие у меня были мотивы, я не буду комментировать. В любом случае университет не останется без руководства», — заявлял он.
Тарасова в институте считали креатурой президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, из-за чего опасались, что педагогический вуз могут присоединить к Большому университету. Этого, как известно теперь, не случилось. Новым ректором стал бывший проректор СПбГУ Сергей Богданов. Он покинул свой пост летом 2021 года со скандалом, о чём подробно рассказал в интервью «Фонтанке».