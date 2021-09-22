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УАЗ опрокинул автобус с иркутскими детьми, ехавшими в музей, и развалился

Десять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Иркутском

Школьный автобус, перевозивший детей из одного посёлка в другой, попал в серьёзное ДТП в Иркутской области.

Кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области
Кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области
Кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области
Кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области
Кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области
Кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области
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Как сообщает региональное ГУ МВД, 22 сентября около 15:40 по местному времени на 1712-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», у посёлка Кутулик, столкнулись ПАЗ и УАЗ. Как видно на кадрах с места аварии, бортовой УАЗ получил сильные повреждения.

ГУ МВД по Иркутской области

В школьном автобусе находились водитель, 18 детей и двое сопровождающих. Ученики второго, третьего и четвёртого классов ехали из Аларского района в посёлок Кутулик, чтобы посетить музей. По данным полиции, медицинская помощью потребовалась четверым пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему. ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 10 раненых.

Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, а также точное число пострадавших.

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