Школьный автобус, перевозивший детей из одного посёлка в другой, попал в серьёзное ДТП в Иркутской области.
Как сообщает региональное ГУ МВД, 22 сентября около 15:40 по местному времени на 1712-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», у посёлка Кутулик, столкнулись ПАЗ и УАЗ. Как видно на кадрах с места аварии, бортовой УАЗ получил сильные повреждения.
ГУ МВД по Иркутской области
В школьном автобусе находились водитель, 18 детей и двое сопровождающих. Ученики второго, третьего и четвёртого классов ехали из Аларского района в посёлок Кутулик, чтобы посетить музей. По данным полиции, медицинская помощью потребовалась четверым пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему. ТАСС со ссылкой на медиков сообщает о 10 раненых.
Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, а также точное число пострадавших.