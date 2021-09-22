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Спортивным директором СКА стал бывший генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов

Хоккейный клуб СКА объявил о назначении на должность спортивного директора Рафика Якубова. Об этом сообщили в пресс-службе армейской команды 22 сентября.

В числе своих обязанностей Якубов назвал подготовку молодых игроков «в том числе и для национальной сборной».

«Сохранение российских молодых хоккеистов в стране — в числе наших общих задач, причем приоритетных. Уже есть достаточно примеров, когда хоккеисты были намерены уехать в Северную Америку, но затем взвесили все «за» и «против» и предпочли остаться в России, причем уже сейчас с 17–19 лет их активно привлекают к взрослому хоккею на высоком уровне. Надеюсь, что, видя их успехи, следующее поколение тоже будет делать правильный выбор — это пойдет на пользу и им, и нашим командам, и национальной сборной. Во всяком случае, в СКА цель именно такая», — заявил Якубов в интервью официальному сайту СКА.

У Рафика Якубова была насыщенная хоккейная карьера. С 1983 по 2002 год он играл за СК им. Урицкого/«Итиль»/«Ак Барс» (Казань), «Спутник» (Альметьевск), СКА (Свердловск), «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик» (Нижнекамск). Дважды становился чемпионом России (1994, 1998). С 2002 по 2015 год работал в «Нефтехимике» в качестве старшего тренера, директора клуба, генерального менеджера, главного тренера. С 2017 года был генеральным менеджером ХК «Ак Барс».

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