В числе своих обязанностей Якубов назвал подготовку молодых игроков «в том числе и для национальной сборной».



«Сохранение российских молодых хоккеистов в стране — в числе наших общих задач, причем приоритетных. Уже есть достаточно примеров, когда хоккеисты были намерены уехать в Северную Америку, но затем взвесили все «за» и «против» и предпочли остаться в России, причем уже сейчас с 17–19 лет их активно привлекают к взрослому хоккею на высоком уровне. Надеюсь, что, видя их успехи, следующее поколение тоже будет делать правильный выбор — это пойдет на пользу и им, и нашим командам, и национальной сборной. Во всяком случае, в СКА цель именно такая», — заявил Якубов в интервью официальному сайту СКА.

