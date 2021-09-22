На Просвещения тушили квартирный пожар на трёх квадратных метрах. В больнице двое

Небольшой по площади пожар тушили в девятиэтажке в Выборгском районе Петербурга 22 сентября. Концентрации дыма хватило, чтобы двое жильцов оказались в больнице.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в жилом доме на проспекте Просвещения, 24/2, поступил за несколько минут до полудня. Пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире на третьем этаже, внутри в это время находились люди.
Мужчину и женщину эвакуировали и передали бригаде скорой помощи, уточнили «Фонтанке» в ведомстве. Пожар силами трёх расчётов локализовали в 12:19, обгорела обстановка на площади в 3 квадратных метра.
Спасённых из горевшей квартиры — 66-летнего мужчину и женщину 38 лет — доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением смесью дымов.