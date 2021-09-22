Житель Колумбии, навестив Петербург, подарил казне 1,7 млн рублей и остался должен

Поездка в Петербург недёшево обошлась проживающему в Колумбии россиянину. Он кратно превысил пограничный лимит на наличность и по решению суда должен выплатить штраф и отдать более полутора миллионов рублей государству.

О приговоре Алексею Мусатову 22 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов. Уроженец Дальнего Востока, обосновавшийся в Колумбии, вернулся в Петербург, который также для него не чужой, 15 марта и не прошёл контроль.

После трёх стыковочных рейсов Богота — Мадрид — Будапешт — Пулково он пренебрёг необходимостью заполнить декларацию и взял курс на «зелёный» коридор зоны таможенного контроля. Проверка показала, что пассажиру было о чём известить таможенников.