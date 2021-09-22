Верховный суд РФ призвал не сажать за преступления, пойти на которые вынудила бедность

Верховный суд Российской Федерации выступил с инициативой не назначать гражданам наказание, связанное с лишением свободы, в случае, если преступление было совершено из-за тяжелого материального положения. Информация об этом 22 сентября появилась на сайте РАПСИ.



При этом сам обвиняемый должен признать свою вину и сожалеть о содеянном. Высшая инстанция отмечает, что «суд не имеет права лишь формально ссылаться на степень общественной опасности преступления, а должен детально проанализировать нюансы уголовного дела и обосновать, почему же он считает справедливой изоляцию подсудимого от общества», — гласит запись на веб-странице агентства.



Верховный суд пришел к такой мысли после пересмотра приговора мужчине, которого осудили за незаконное перемещение табака через таможенную границу. Три года тюрьмы ему заменили на условный срок. Во внимание были приняты удручающее материальное положение гражданина, а также наличие детей и престарелых родителей.

