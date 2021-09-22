За день Петербург поднялся с третьего на второе место по суточному приросту новых инфицированных. Первую строчку удерживает Москва с
В целом с начала пандемии в России насчитали
Общероссийскую летальную статистику сегодня пополнили 817 человек (накануне их было примерно столько же — 812), из которых 43 — в Петербурге. Всего с начала пандемии коронавирус забрал
Петербург вернулся на второе место по суточному приросту заболевших COVID-19 в России
За прошедшие сутки в Петербурге насчитали
За день Петербург поднялся с третьего на второе место по суточному приросту новых инфицированных. Первую строчку удерживает Москва с