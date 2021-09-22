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Петербург вернулся на второе место по суточному приросту заболевших COVID-19 в России

За прошедшие сутки в Петербурге насчитали 1 521 случай COVID-19. Накануне их было 1 060. Об этом 22 сентября сообщает оперативный штаб.

За день Петербург поднялся с третьего на второе место по суточному приросту новых инфицированных. Первую строчку удерживает Москва с 1 991 заболевшим. Всего по стране зафиксировали 19 706 случаев (вчера их было 19 179).

В целом с начала пандемии в России насчитали 7 333 557 заболевших, из которых 606 116 приходится на Петербург.

Общероссийскую летальную статистику сегодня пополнили 817 человек (накануне их было примерно столько же — 812), из которых 43 — в Петербурге. Всего с начала пандемии коронавирус забрал 200 625 жизней (из них в Петербурге — 21 407).

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Пора уже вводить жижу курсами. 10 дней ,через день. И фудкорты закрывать, с детскими площадками и парками.
Dazdraperma
Ура. А то господин Гинзбург уже весь извелся, со своим обещанием начать прививки детей с 20 сентября. Грустит дедушка, непорядок это.
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