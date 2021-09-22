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«Лада» догнала КАМАЗ на трассе Петергоф — Кейкино. Погиб пассажир-петербуржец и, со слов очевидцев, собака

Полиция Петербурга и Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе. При столкновении легковой машины и грузовика погиб житель Петербурга.

Как сообщает 22 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 17 часов 21 сентября на 84-м километре дороги Петергоф — Кейкино. 52-летний житель Омской области, двигаясь на личном автомобиле ВАЗ-2115 от деревни Малое Рудилово в сторону поселка Котельский, по неустановленной причине в своей полосе врезался в попутный самосвал КАМАЗ, за рулем которого был 49-летний житель Кингисеппского района.

В результате ДТП пассажир «Лады», 47-летний петербуржец, от полученных травм скончался на месте. По словам участника группы «Дорожный Контроль Ленинградская Область» Дениса, в легковом автомобиле также находились две собаки, одна из которых погибла.

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Комментарии (2)

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Ничего не понятно, сумбур какой-то в статье, если ВАЗ догнал попутный КАМАЗ, при чём здесь ЛАДА?
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