Полиция Петербурга и Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе. При столкновении легковой машины и грузовика погиб житель Петербурга.
Как сообщает 22 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 17 часов 21 сентября на 84-м километре дороги Петергоф — Кейкино. 52-летний житель Омской области, двигаясь на личном автомобиле ВАЗ-2115 от деревни Малое Рудилово в сторону поселка Котельский, по неустановленной причине в своей полосе врезался в попутный самосвал КАМАЗ, за рулем которого был 49-летний житель Кингисеппского района.
В результате ДТП пассажир «Лады», 47-летний петербуржец, от полученных травм скончался на месте. По словам участника группы «Дорожный Контроль Ленинградская Область» Дениса, в легковом автомобиле также находились две собаки, одна из которых погибла.