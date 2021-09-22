Поезд Петербург — Севастополь сократит время в пути на несколько часов

С 12 декабря вводится новый график движения поездов по направлению в Крым и обратно.



Время в пути поезда № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь сократится на 5 часов, по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург — на 3 часа, сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс». Помимо петербургского, но новому расписанию будут ходить ещё четыре поезда «Таврия»:



28/27 Москва — Симферополь;



92/91 Севастополь — Москва;



76/75 Симферополь — Омск;



142/141 Симферополь — Пермь.

