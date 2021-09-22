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Поезд Петербург — Севастополь сократит время в пути на несколько часов

С 12 декабря вводится новый график движения поездов по направлению в Крым и обратно.

Время в пути поезда № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь сократится на 5 часов, по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург — на 3 часа, сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс». Помимо петербургского, но новому расписанию будут ходить ещё четыре поезда «Таврия»:

  • 28/27 Москва — Симферополь;
  • 92/91 Севастополь — Москва;
  • 76/75 Симферополь — Омск;
  • 142/141 Симферополь — Пермь.

В частности, поезд № 28/27 Москва — Симферополь станет утренним (отправление с Казанского вокзала в 8:40, прибытие в Симферополь в 12:00 следующего дня). Время его следования составит 27 часов 20 минут вместо прежних 32 часов 30 минут. Время в пути поезда № 92/91 Москва — Севастополь сократится на два часа.

Сокращение времени следования стало возможно за счёт увеличения скорости движения поездов, отмечают в компании. В составе поездов «Таврия» курсируют одноэтажные и двухэтажные вагоны. С декабря 2019 года поездами, следующими в Крым и обратно, перевезено свыше 2,5 миллиона пассажиров.

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