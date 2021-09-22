Поезд Петербург — Севастополь сократит время в пути на несколько часов

С 12 декабря вводится новый график движения поездов по направлению в Крым и обратно.
Время в пути поезда
- 28/27 Москва — Симферополь;
- 92/91 Севастополь — Москва;
- 76/75 Симферополь — Омск;
- 142/141 Симферополь — Пермь.
В частности, поезд
Сокращение времени следования стало возможно за счёт увеличения скорости движения поездов, отмечают в компании. В составе поездов «Таврия» курсируют одноэтажные и двухэтажные вагоны. С декабря 2019 года поездами, следующими в Крым и обратно, перевезено свыше 2,5 миллиона пассажиров.