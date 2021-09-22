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Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Алексей Мордашов стал российским миллиардером с наибольшим доходом в 2020 году

Журнал Forbes в пятый раз опубликовал рейтинг российских миллиардеров с самыми большими доходами, на этот раз за 2020 год. Первое место в нем занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций телеком-оператора Tele2 принесли ему 1,7 млрд долларов. Об этом издание сообщило 22 сентября.

В отличие от традиционного рейтинга Forbes, где оценивается стоимость активов, в этом считают «реальные, живые деньги», полученные от продажи активов и в виде дивидендов, отмечает редакция. В список попали 10 миллиардеров. Общий доход участников в этом году сократился почти на 30 %, до 10,7 млрд долларов.

Большинство участников прошлого рейтинга перекочевали в нынешний. Это Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов. Один из новичков, Геннадий Тимченко, попал в рейтинг благодаря продаже доли в «Стройтранснефтегазе». Вместе с дивидендами сделка принесла ему 788 млн долларов и 9-е место в списке.

Трое среди новых «королей кеша» оказались в списке за счет дивидендов принадлежащих им компаний. Третье место занял Алишер Усманов, получивший в 2020 году дивидендов «Металлоинвеста» на 1,43 млрд долларов. Дивиденды этой же компании, но на сумму 875 млн долларов, помогли занять 7-е место Андрею Скочу. Вслед за ним в рейтинге идет основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, которому ПАО выплатило 828 млн долларов дивидендов.

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