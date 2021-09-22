Трое жителей Петербурга трезвеют в отделе полиции после похода в магазин в Выборгском районе города. Освежить в памяти причину задержания поможет запись с камеры наблюдения.
ГУ МВД по Петербургу и области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 сентября, накануне около часа дня из супермаркета на проспекте Тореза двое с боем уносили водку. Судя по кадрам, приятели наведались в «Дикси» и зависли перед ассортиментом алкогольного отдела. Выбирали придирчиво, в помощь привлекли сотрудника.
Он ринулся останавливать посетителей, прихвативших две бутылки и не заплативших за них. Одного из выходивших работник попытался захватить со спины, но разница в весовых категориях была не на его стороне.
«Один неизвестный нанёс удар кулаком по лицу сотруднику магазина, а второй нанёс ему удар бутылкой по лицу, после чего с места скрылись. Сумма ущерба составила чуть более трех сотен рублей», — сообщают в главке.
Управляющий магазином обратился в полицию, и через три часа подозреваемых в нападении нашли на проспекте Энгельса, 61. Похищенное они успели приговорить, помощь в этом, вероятно, оказал ещё один знакомый. Троицу увезли в отдел, трезвых среди них не было. Задержанным от 34 до 39 лет, официально не трудоустроены.
Дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК — разбой, совершенный группой лиц, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Решается вопрос о мере пресечения.