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Сотрудник магазина на Тореза пострадал, отбивая водку у покупателей. Неравная схватка попала на видео

Троих жителей Петербурга задержали за хищение водки из «Дикси» на Тореза

Трое жителей Петербурга трезвеют в отделе полиции после похода в магазин в Выборгском районе города. Освежить в памяти причину задержания поможет запись с камеры наблюдения.

ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 сентября, накануне около часа дня из супермаркета на проспекте Тореза двое с боем уносили водку. Судя по кадрам, приятели наведались в «Дикси» и зависли перед ассортиментом алкогольного отдела. Выбирали придирчиво, в помощь привлекли сотрудника.

Он ринулся останавливать посетителей, прихвативших две бутылки и не заплативших за них. Одного из выходивших работник попытался захватить со спины, но разница в весовых категориях была не на его стороне.

«Один неизвестный нанёс удар кулаком по лицу сотруднику магазина, а второй нанёс ему удар бутылкой по лицу, после чего с места скрылись. Сумма ущерба составила чуть более трех сотен рублей», — сообщают в главке.

Управляющий магазином обратился в полицию, и через три часа подозреваемых в нападении нашли на проспекте Энгельса, 61. Похищенное они успели приговорить, помощь в этом, вероятно, оказал ещё один знакомый. Троицу увезли в отдел, трезвых среди них не было. Задержанным от 34 до 39 лет, официально не трудоустроены.

Дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК — разбой, совершенный группой лиц, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Решается вопрос о мере пресечения.

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Комментарии (4)

AGP
Уже Тореза без Мориса, прогресс, однако, Фъ!
Ребятки молодцы, да, за пару бутылок срок подняли. А третьего-то за что замели?
Antuan Rokanten
Все глаза заливают. И не стыдно.
DimDimych
Сесть за 150р. Большого ума надо быть.
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