Трое жителей Петербурга трезвеют в отделе полиции после похода в магазин в Выборгском районе города. Освежить в памяти причину задержания поможет запись с камеры наблюдения.

ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 сентября, накануне около часа дня из супермаркета на проспекте Тореза двое с боем уносили водку. Судя по кадрам, приятели наведались в «Дикси» и зависли перед ассортиментом алкогольного отдела. Выбирали придирчиво, в помощь привлекли сотрудника.

Он ринулся останавливать посетителей, прихвативших две бутылки и не заплативших за них. Одного из выходивших работник попытался захватить со спины, но разница в весовых категориях была не на его стороне.