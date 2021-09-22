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В Петербурге задержали иностранку, присвоившую деньги интерната для слепых

Сотрудники уголовного розыска задержали в центре Петербурга женщину, которую в Узбекистане больше года ищут за растрату средств интерната для слепых.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 22 сентября, 33-летнюю иностранку задержали накануне около половины двенадцатого дня у КВД на Моисеенко. С февраля 2020 года она находится в межгосударственном розыске по делу о присвоении и растрате.

По версии следствия, в 2016 году она работала бухгалтером в интернате для слепых в Ферганской области. Задержанная приписывала работникам учреждения премии и надбавки, после чего получала из банка наличные деньги и забирала себе. Таким образом она получила сумму более 500 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды.

Женщину доставили в территориальный отдел полиции, после чего сообщили инициатору розыска.

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Комментарии (1)

Вадим Линин
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