В России хотят сделать новый дорожный знак

Новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещён» хотят ввести в России в 2025 году, сообщила РИА Новости представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова. На знаке, как ожидается, будет изображена перечеркнутая «А»,
«Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак «А» — «Автономное вождение». Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — цитирует РИА 22 сентября Коршикову.
По её словам, уже ведётся обсуждение проекта с ГИБДД, Минтрансом и Росстандартом. Прототип знака планируется презентовать 19 октября на Форуме инновационных транспортных технологий.
С конца 2018 года в России проводится госэксперимент по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования. В нём участвуют Петербург, Москва, Казань и еще 10 регионов. В рамках эксперимента беспилотники выпустили на дороги «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», КамАз, «Иннополис», Таганрогский университет и другие компании. На машинах установлены знаки «А» — «Автономное вождение». Как писали «Ведомости», запретные зоны для беспилотных автомобилей предполагается создать, в частности, в районе Кремля, вокруг ГУМа и ЦУМа.