В России хотят сделать новый дорожный знак

Новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещён» хотят ввести в России в 2025 году, сообщила РИА Новости представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова. На знаке, как ожидается, будет изображена перечеркнутая «А»,



«Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак «А» — «Автономное вождение». Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — цитирует РИА 22 сентября Коршикову.

