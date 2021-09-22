В Китае сообщили о возможном новом очаге распространения коронавируса — на границе с Россией

В городе Харбин, административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, за минувшие сутки было зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19 внутреннего происхождения. Об этом, как передаёт «Интерфакс», 22 сентября сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией и поддерживает тесные связи с приграничными районами нашей страны.



Городские власти на неделю закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, жителям рекомендовали не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом. Некоторые городские районы объявлены зоной «среднего риска заражения». Запущена кампания по массовому тестированию населения.

