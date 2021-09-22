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Пожарные почти час работали на Бармалеевой и передали медикам женщину

Квартирный пожар в Петроградском районе Петербурга минувшей ночью тушили 15 сотрудников МЧС.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 22 сентября в 2:20 поступил вызов на Бармалееву улицу, 26, что рядом с Левашовским проспектом. Горело в отдельной трёхкомнатной квартире, огонь охватил 5 квадратных метров. На место выехали три пожарных расчёта (15 человек), тушили почти час. Ликвидировать возгорание удалось к 3:18.

В результате происшествия пострадала женщина. Пожарные передали её бригаде скорой медицинской помощи.

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