Джонсон и Байден согласовали политический подход к России и КНР

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Белом доме согласились, что страны продолжат решать международные проблемы, в том числе касающиеся России и Китая, на основании общих интересов Лондона и Вашингтона. Об этом сообщает 22 сентября РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского премьера Даунинг-стрит.



«Премьер-министр и президент также обсудили ряд международных вопросов, включая Китай и Россию. Они согласились, что Великобритания и США продолжат подход к этим вопросам, обусловленный нашими общими ценностями, а премьер-министр заявил, что он с нетерпением ожидает саммит президента по демократии, который поможет стимулировать международные действия», — отмечается в заявлении.

