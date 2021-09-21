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Вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии. Агрессора задержали

В Германии задержали мужчину, который удерживал в автобусе троих человек

В Баварии мужчина с оружием захватил троих заложников в туристическом автобусе, который приехал из-за границы. Как сообщает 21 сентября газета Bild, его уже задержали.

В ходе операции полиция перекрыла в двух направлениях автомагистраль, местность освещал вертолет. По предварительным данным, в автобусе произошла ссора, но мотивы захватчика пока неизвестны.

Как пишет Nordbayern, мужчина держал людей в автобусе несколько часов. Предположительно, это мог быть «иностранный тренер», который ехал в направлении Мюнхена по пути в Сербию.

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